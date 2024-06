Auf zwei Bahnen traten PS-starke Zugmaschinen am Sonnabend in Lüttgenziatz zum Traktor-Pulling an. Das gelbe Fahrzeug hinter dem blauen Traktor vorne und das rote Gestell hinter dem roten Traktor auf der hinteren Bahn sind die Bremswagen, die mit jedem Meter mehr abbremsen.

Foto: Stephen Zechendorf