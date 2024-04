Mehr Platz für weitere Wohnhäuser im Ihletal in Burg bei Magdeburg

Auch im straßenseitigen Bereich des Ihletales an der L 52 könnten in Zukunft neue Häuser entstehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Bauplätze sind Burg mittlerweile rar. In der Stadt selbst stehen nur noch vereinzelt Flächen zur Verfügung. Das soll sich ändern – und zwar am Rande von Burg. Nach langwierigen Verhandlungen mit mehreren Partnern will die Stadtverwaltung nun einen neuen Anlauf unternehmen, damit im Ihletal weitere Häuser errichtet werden können – auf privater Initiative.