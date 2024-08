Um die Attraktivität in und an der Schartauer Straße anzukurbeln, nimmt Burgs Stadtverwaltung Spielflächen ins Visier. Eine bekommt eine Frischzellenkur, eine andere entsteht neu.

Blick auf den Spielbereich in der Schartauer Straße 65, der derzeit nur spärlich ausgestattet ist. Das soll sich ändern.

Burg. - Mehr Spielspaß, mehr Attraktivität, mehr Besucher. Diese Rechnung stellt Burgs Stadtverwaltung in der Schartauer Straße auf. Um die Attraktivität der Hauptflaniermeile der Kreisstadt anzukurbeln, soll mehr Spielspaß geboten werden. So lassen sich Pläne zusammenfassen, die einen Spielplatzumbau sowie eine neue Fläche zum Verweilen vorsehen. Was ist alles geplant?