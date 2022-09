Ehestreit in Parey endet tödlich: Ehefrau in U-Haft

Tödliches Ende eines Streits zwischen Eheleuten: Ein 32-Jähriger wird erstochen, die Ehefrau steht unter Tatverdacht. Was bisher bekannt ist.

In diesem Wohnblock in Elbe-Parey kam es Donnerstagabend zu der tödlichen Auseinandersetzung.

Parey - Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Eheleuten endete am Donnerstagabend in einem Wohnblock in Parey (Jerichower Land) tödlich.