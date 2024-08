Am 10. Oktober marschieren in Möckern Militärtruppen mit bis zu 50 Rekruten aus Burgs Logistikbataillon 171 auf. Dazu wird auch Prominenz aus Politik und Militär erwartet.

Militärtruppen marschieren in Möckern auf: Das hat es damit auf sich

Im Jahr 2012 fand auf dem Marktplatz in Loburg ein öffentliches Gelöbnis statt.

Möckern - Am Donnerstag, 10. Oktober, ist in den Abendstunden in Möckern mit erhöhtem Armeeaufkommen zu rechnen.