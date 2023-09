Reichlich Benzin im Blut haben die Oldtimerfreunde Gommern. Zu ihrer jährlichen Ausfahrt haben sie sich am Sonnabendmorgen direkt vor Gommerns Wahrzeichen, der Wasserburg, getroffen.

Gommern - „Leider sind in den letzten Jahren einige Oldtimertreffen und auch ein paar unsere Ausfahrten pandemiebedingt ausgefallen“, sagt Stefan Wustrau von den Oldtimerfreunden.

„Aber nun hat es endlich wieder geklappt“, freut er sich. Gegen 10 Uhr ging es knatternd los. Gleich nach dem Starten der Maschinen fühlte man sich in der Zeit zurückversetzt. Der unverwechselbare Geruch von Zweitaktern lag in der Luft. Mit den Maschinen aus den Baujahren 1956 bis in die 80er Jahre ging es zuerst Richtung Roßlau, dann weiter nach Reuden zum Bikertreff und wieder zurück nach Gommern.

„Insgesamt sind es rund 180 Kilometer. Viel Strecke durch den Fläming, der für Motorradfahrer sehr attraktiv ist“, sagt Stefan Wustrau.