Spannende Einblicke gab es für die Hortkinder der Grundschule Möser. Die Jungen und Mädchen durften einen Blitzer der Polizei begleiten. Was sie alles dabei erlebten.

Mit Kelle und Laserpistole: Hortkinder begleiten Polizei bei Blitzereinsatz in Möser

Die Kinder des Hortes in Möser konnten den Regionalbereichsbeamten bei ihren Geschwindigkeitskontrolle über die Schulter blicken.

Möser/VS. - Die Beamten des Polizeireviers Jerichower Land und die Regionalbereichsbeamten der Gemeinde Möser machten sich am vergangenen Mittwoch, 23. Juli, auf Blitzerjagd in der Kreisstadt Burg und in Möser.