Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am ersten August-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 1. bis 3. August ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 1.8. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Für den 3.8. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt ist am Freitag und am Sonntag frei.

Datsche: Am 1.8. ist Livemusik ab 20 Uhr mit "Das Beat" in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 angesagt. Am 3.8. steht für 14 Uhr der Sonntagsbumms im Kalender. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Montego Beachclub: Electronic Waves bietet der Montego-Beach-Club am 1.8. ab 20 Uhr am Heinrich-Heine-Platz 5 nahe dem Adolf-Mittag-See. Der Eintritt zu der Party mit DJ Maddisn und seinem Set aus Electronic Sound, Deep und Tech House ist frei.

Ellen Noir: Der "Underground Rave 38" beginnt am 1.8. um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16. Auf dem einen Floor werden Hardtekk und Tekk von RFT, White aka Fear vs Redmann, Luzzifer vs More Tekk, CZ Kind vs Hochtöner, Phiesi und Abzocka, Togs und SKG sowie von Hashtekk, auf dem anderen Hardtekk und Hardtechno von Bassbilanz vs Junkzz, Echse, 5XD vs Krause, Höhni vs Bero sowie von Schickzo gespielt.

Boys’n’Beats: Bei "It's Friday, Bitch!" erklingen im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, am 1.8. ab 23 Uhr Highlight der vergangenen 20 Jahre. Josy legt zur "80er, 90er und 2000er-Party" am 2.8. ab 23 Uhr auf.

Geheimclub: Valhall Records sind am 1.8. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 zu Gast. Mit dabei sind Schlachtar, Dennis Wehling und Magnus. Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt am 2.8. um 18 Uhr. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "Never Stop" mit Lisa TBA, Nicolas Lendkrais und Q-KAA sowie mit Janter Zakebusch auf dem Sonnendeck geplant.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 bricht im MoaBeat am 1.8. um 23 Uhr die "Moabeat Night" mit DJons an. Eine "Neon Party" steht für den 2.8. ab 23 Uhr mit DJ Step2Life im Kalender.

Prinzzclub: DJ Coop legt am 1.8. ab 23 Uhr im Prinzzclub auf. Dieser befindet sich in der Halberstädter Straße 113a.

Insel der Jugend: Das Indie Pop Open Air beginnt am 2.8. um 18 Uhr auf dem Freigelände der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Später wird drinnen weitergefeiert. Außerdem gibt es einen "Peinlo Pop Floor" mit DJ Ford Fiesta.

Sudenburger Biergarten: Schlagerlaune verspricht der Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager/Walmbergstraße am 2.8. ab 18 Uhr. DJ René sorgt ab 18 Uhr für die passende Musik.

Riverside@Night: Mehrere Lokale entlang der Elbe locken in Magdeburg am 2. August ab 19 Uhr zur Riverside@Night. Bands spielen und DJs legen auf. Mit dabei sind das Café Treibgut (Milliree.JD und Pan Dora), die Strandbar (DJ Alex), das Culinaria (Just Etienne), die Schweizer Milchkuranstalt (Paul Brunner, DJ Renard und Beat Börjers), das Endgleis 50, der Yachthafen (Zeitlos), das Le Frog (Artcores), der Montego Beachclub (Diaz, benDMA und Felistic), die Hyparschale (Big-Fun-DJ-Team), das Elbelandhaus (Voice of Summer), der Mückenwirt (Vetura Fox und DJ Henne) und der Mäuseturm (DJ Duke). Der Eintritt ist frei. Die Weiße Flotte pendelt zwischen Petriförder und Buckau.

Idol: Eine Ü30-Party steht für das Idol am 2.8. im Kalender. Beginn ist um 21 Uhr im Rennebogen 177.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.