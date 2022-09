Möckeraner Karnevalsklub MKK hofft auf echte 49. Session

Corona ist auch den Mitgliedern des MKK gehörig in die Knochen gefahren. In der anstehenden Session will der MKK wieder ein volles Programm aufführen.

Möckern - Am 11. November wird die Möckeraner Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger ihr erstes „Schlüsselerlebnis“ haben. Dann nämlich werden die Narren des MKK erstmals von der neuen Rathauschefin den Schlüssel fordern und anschließend zum Tanz bitten. Was der MKK mit dem Schlüssel zum Möckeraner Verwaltungssitz letztlich will ist fraglich, denn sowohl die Schlüsselübergabe als auch die für Jahresbeginn geplanten närrischen Festsitzungen sollen wieder in der Stadthalle am Lochower Weg stattfinden.