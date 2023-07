Möckern - Stephen Zechendorf

Kamilla Bühring, die in Möckern die „Alte Pfarre“ saniert hat, ist mit dem Denkmalpreis 2023 ausgezeichnet worden. Das gaben gestern Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt bekannt.

Kamilla Bühring engagiere sich seit Jahren für den Erhalt von Denkmalen, heißt es in einer Pressemitteilung: „Ihr persönlicher Einsatz und ihre Initiative haben den historischen Pfarrhof in Möckern nicht nur vor weiteren Schäden beziehungsweise dem Verlust bewahrt, ihr ist es auch gelungen, die Nebengebäude zu reparieren und das Pfarrhaus selbst in einen baulich guten Zustand zu versetzen, so dass es bald wieder als Wohnhaus genutzt werden kann. Dr. Bührings Ziel ist es, den Pfarrhof in Möckern mit anderen bedeutenden Kulturstätten der Region zu verknüpfen und für zukünftige Generationen zu bewahren.“

Der Denkmalpreis des Landes Sachsen-Anhalt würdigt herausragende Leistungen und das ehrenamtliche Engagement in der Denkmalpflege und dem Kulturland Sachsen-Anhalt. Er gilt als wichtigste Auszeichnung des Landes auf dem Gebiet der Denkmalpflege. Er richtet sich an Gruppen oder Einzelpersonen, die sich in vorbildlicher Weise für die Rettung und Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen sowie von archäologischen Denkmalen in Sachsen-Anhalt einsetzen. Der Einzelpreis ist mit 2500 Euro dotiert. Die Preise werden alle zwei Jahre verliehen.