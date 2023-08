In der Stadt Möckern gibt es in den Monaten August und September eine Vielzahl an Veranstaltungen. Die Volksstimme stellt einige dieser Veranstaltungen vor.

Möckern hat in nächster Zeit einiges zu feiern

Möckern - In der Büdener Kirche kann noch bis zum Sonntag, 10. September, auf Anfrage oder zu geplanten Veranstaltungen eine Kunstausstellung besichtigt werden. Es sind Kunstwerke der Künstler Max Mensa und Volker Kiehn zu sehen. Veranstalter ist der Verein Mauritius Büden.

„Die letzte Freundschaft“ in Loburg

Der Verein KulturVeste Loburger Land und die Stadtbibliothek Loburg laden am Freitag, 18. August, um 18.30 Uhr zu einer weiteren Buchlesung in die Stadtbibliothek, Dammstraße 75, ein. Dr. Henry Sappart wird aus seinem Buch „Die letzte Freundschaft“ lesen.

Kriminalrat a. D. Lothar Schirmer, ein gestandener Kriminalbeamter, präsentiert am Sonnabend, 26. August, ab 19 Uhr in der Büdener Kirche in zwei mal 45 Minuten einen Mix aus Bühnenshow, temperamentvoll vorgetragenen Fällen, gelesenen Geschichten aus seinem Buch „Die Tricks der Gauner und Ganoven“ und Videoszenen mit versteckter Kamera. Alles ist gewürzt mit dezent eingestreuten Tipps.

Der Kita-Förderverein der Stadt Möckern Veranstaltung sein traditionelles Familienfest in diesem Jahr am Sonnabend, 2. September, auf dem Sportplatz in Grabow. Los geht es um 10 Uhr.

Die Ortschaft Büden feiert, ebenfalls am 2. September, ihr traditionelles Dorffest , verbunden mit dem 100-jährigen Jubiläum der Ortsfeuerwehr. Los geht es um 14 Uhr. Anlässlich des Dorffestes öffnet auch der Mauritius die Kirche in Büden.

Sport- und Erntedankfeste

Der Sportverein Theeßen 85 veranstaltet am Sonnabend, 9. September, ein Sportfest mit vielen kleinen Stationen für Groß und Klein auf dem Sportplatz in Theeßen. Für das leibliche Wohl und musikalische Untermalung ist gesorgt. Beginn ist um 10 Uhr.

Zu einem Irischen Abend am 9. September um 19 Uhr laden die Mitglieder des KulturVeste Loburger Land in die Kirchenruine Loburg ein. Der Einlass zur Veranstaltung beginnt bereits ab 18 Uhr. Die Karten können bereits im Vorverkauf erworben werden.

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr beteiligen sich der Förderverein Historischer Park Möckern, die alte Pfarre und eventuell auch die Kirche daran. Um 11 Uhr und um 13 Uhr führt Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich Schlossführungen durch.

Zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen lädt am Sonnabend, 16. September, der Förderverein der Feuerwehr Hohenziatz ein. Und wer gern noch etwas länger in der gemütlichen Runde verweilen möchte, kann im Anschluss den Tag „vor der Kneipe" im Gemeindezentrum mit dem Heimatverein verbringen.

Der Heimatverein Stegelitz veranstaltet vom Sonnabend, 30. September, bis Sonntag, 1. Oktober, wieder sein beliebtes Erntedankfest. Los geht es bereits am Freitag, 29. September, um 18.30 Uhr mit einem Flutlicht-Fußballspiel. Am Sonnabend beginnt um 10 Uhr der Erntedankgottesdienst in der Kirche.

Um 13 Uhr startet das Programm mit der Kita „Gänseblümchen", dem Umzug mit den Vereinen und Oldtimer-Traktoren sowie weiteren Veranstaltungen auf dem Dorfplatz und im Zelt. Die Heimatstube und die Bauernscheune können besichtigt werden. Am Abend folgt dann der Tanz mit den „Torfstechern". Das Erntedankfest klingt am Sonntag ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen aus.