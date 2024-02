Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möckern. - Stell dir vor es brennt, und keiner kommt zum Löschen. Ganz so schlimm ist es in den 27 Gerätehäusern der Einheitsgemeinde Möckern zwar noch nicht, aber gerade tagsüber an Werktagen herrscht durchaus immer wieder mal Not am Mann oder der Frau, wenn die Sirene geht. Deshalb bietet die Stadtfeuerwehr Möckern jedes Jahr Lehrgänge an, in denen man sich zum Feuerwehrmann ausbilden lassen kann.