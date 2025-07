Salzwedel - Die Rekordhitze vom 1. und 2. Juli mit Temperaturen von 36 Grad und mehr im Schatten haben viele Salzwedeler im kühlenden Nass des Freibades überstanden. Die Kreisverwaltung hatte bereits am Dienstag eine Hitzewarnung herausgegeben und empfohlen, sich möglichst in kühlen Räumen aufzuhalten und den Aufenthalt in der Sonne zu vermeiden. Offenbar folgten die meisten Salzwedeler diesem Rat.

Nur Einzelfälle von Dehydrierung und Überhitzung

Der Rettungsdienst des DRK und das Altmark-Klinikum teilten jedenfalls am 3. Juli mit, die Fallzahlen von Dehydrierung und Hitzschlag hättenan beiden Tagen im üblichen Rahmen gelegen. Nur vereinzelt hätten sich im Krankenhaus Patienten mit Symptomen wie Dehydratation oder Überhitzung nach sportlicher Betätigung eingefunden. Und das obwohl erfahrungsgemäß, insbesondere bei anhaltenden Hitzeperioden, die Zahl der Patienten mit hitzebedingten Beschwerden wie Kreislaufproblemen, Erschöpfungssymptomen, Dehydrierung sowie in Einzelfällen auch Hitzeschlägen im Tagesverlauf ansteige. Der Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Krankenhaus Salzwedel, Dr. med. Peer Lutz, konnte jedoch am 3. Juli mitteilen: „Wir hatten gestern Abend und in der Nacht keine weiteren spezifisch hitzeassoziierten Fälle. Offenbar haben sich alle vorbildlich verhalten – zumindest kam niemand, der unsere Hilfe gebraucht hätte.“

Am 3. Juli kühlte es sich merklich ab, auf nur noch maximal 24 Grad im Schatten. Etwa so soll es auch am Wochenende bleiben.