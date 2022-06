Möckern setzt auf intelligente Stromzähler

Die Stadt Möckern ist eine der ersten Kommunen, die freiwillig in ihren kommunalen Liegenschaften intelligente Stromzähler einbauen ließ. So sollen Kosten eingespart werden.

Möckern - Was hängt an der Wand und schickt alle halbe Stunde eine Kurznachricht an die Avacon? Richtig, die neuen „Smart-Meter“-Stromzähler, die jetzt auch in 130 Einrichtungen der Stadt Möckern hängen.