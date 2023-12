Die Stadt Möckern will ihren Millionendefizit mit einer Rücklage ausgleichen. Was das für das Folgejahr 2025 bedeutet.

Möckern: So soll der Haushalt 2024 gerettet werden

Mit der Shilouette von Möckern sind die Begrüßungsschilder an den Ortseingängen von Möckern beschmückt worden.

Möckern - Der Stadtrat von Möckern hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig den Haushalt für das kommende Jahr 2024 befürwortet. Zugleich wurde die Absicht bekräftigt, im Folgejahr 2025 eine Nullrunde einzulegen, was neue Investitionen betrifft. Es sollten nur Maßnahmen abgearbeitet werden, die bereits im Jahr 2024 oder früher begonnen worden sind, erinnerten Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (Wählergem. Fläming) und der Stadtratsvorsitzende Holger Blumhagel (CDU).