Das Löschflugzeug „Hexe 1“ ist seit zwei Jahren während der Waldbrandmonate eine feste Größe im Landkreis Harz und hat sich bei zahlreichen Bränden bereits bewährt. Am 23. Mai sind interessierte Gäste eingeladen, das Flugzeuge auf dem Airport Ballenstedt zu besichtigen und bei zwei Wasserabwürfen dabei zu sein.

Löschflugzeug „Hexe 1“ einen Nachmittag lang in Ballenstedt zum Anfassen

Das Löschflugzeug "Hexe 1" war zuletzt vor wenigen Tagen bei einem Waldbrand bei Benneckenstein im Einsatz und unterstützte die Feuerwehrleute am Boden mit mindestens 15 sehr präzisen Wasserabwürfen ganz entscheidend.

Ballenstedt. - Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse lässt auf „Hexe 1“ nichts kommen: „Nach zwei Sommern kann ich nur sagen, dass es eine goldrichtige Entscheidung war, das polnische Löschflugzeug hier bei uns zu stationieren, um bei Bedarf in kürzester Zeit darauf zugreifen zu können.“ Wie „Hexe 1“ ausgestattet ist, wie Löscheinsätze ablaufen und worauf es zu achten gilt, wollen Lohse sowie Vertreter von Kreisverwaltung und Feuerwehren am Freitag, 23. Mai, Interessierten vor Ort am Stationierungslatz auf dem Airport Ballenstedt-Asmusstedt zeigen.