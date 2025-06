Straßensperrung im Jerichower Land Möckerns Ortsdurchfahrt wird zwei Jahre Baustelle

Autofahrer in Möckern müssen starke Nerven beweisen, denn in den kommenden zwei Jahren stehen elf verschiedene Vollsperrungen und Umleitungen an. Dazu gehören die Komplettsanierungen B 246 und B 246 a. Was auf Autofahrer zukommt.