Marila Zielke aus Burg bei Magdeburg macht sich als Model bundesweit einen Namen. Jetzt konnte sie sich für den Laufsteg der Miss-Wahl in Nürnberg durchsetzen. Worauf es in Bayern ankommt.

Burg - Nächster Erfolg für Marila Zielke aus Burg bei Magdeburg auf dem Weg zur Model-Karriere. Die 39-jährige Unternehmerin hat es ins Finale für die Miss-Wahl am Sonnabend, 4. November, in Nürnberg (Bayern) geschafft.

Sie tritt in einer gemischten Kategorie in drei Durchgängen an. Insgesamt stehen drei Walks (Gänge) auf dem Plan – mit einem knallgrünen kurzen Cocktailkleid, einem Bikini und ein Auftritt mit einem weißen Abendkleid oder ein Jumpsuit, ein einteiliges Kleidungsstück. Die Fashionstage in Nürnberg sind auch für die Teilnehmerinnen etwas Besonderes: Denn die Gewinnerin der Miss Beauty-Wahl darf mit dem Modelabel Madame MG Couture aus Nürnberg nach Los Angeles fliegen.

Marila Zielke jedenfalls geht es gelassen an. „Ich bin sehr gut vorbereitet.“ Ihr Motto: „Ich bleibe einfach ich, und dann schauen wir mal, was passiert.“ Ein Portion Glück gehört natürlich auch dazu.