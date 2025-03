Bau-Projekt in Magdeburgerforth Überraschung in Möckern! Neuer Bahnübergang an der L 52 geplant

Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I kann mit einem Bahnübergang an der L 52 in Möckern planen. Das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt stellt rund 200.000 Euro dafür zur Verfügung. Was bisher bekannt ist.