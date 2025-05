Nachdem ein Auto es auf den Bunten Markt in Möser an allen Absperrungen und Sperrschildern vorbei schaffte, diskutiert die Verwaltung, wie es künftig besser gehen soll.

Der Bunte Markt in Möser am 1. Mai.

Möser - Die Verwaltung in Möser hat den Bunten Markt in Möser am 1. Mai ausgewertet. Das sagte Bürgermeister Marko Simon (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. In der Betrachtung spielte dabei vor allem eine Rolle, dass es ein Autofahrer geschafft hatte, die gesperrte Gartenstraße zu erreichen und dort langsam in die Menschenmenge zu fahren.