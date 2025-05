Bauarbeiten an der Bundestraße

Ungesicherter Schulweg an der Thälmannstraße in Möser.

Möser. - Der Schulweg für viele Möseraner Schüler wird in den kommenden Tagen sicherer. Wie bei der Bauberatung am Mittwoch bekannt wurde, hat die Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung angeordnet, einen Fußgängerüberweg auf der B1 am Ortseingang Möser vorläufig aufbauen zu lassen.