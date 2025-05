Wissen, Kunst, Kino und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 13. Mai 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 13. Mai 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Karin Kanter im Kulturhistorischen Museum Magdeburg – Seniorenakademie in der Ausstellung „Stadt im Blick“

Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68–73 führt am 13. Mai 2025 die Ausstellungskuratorin Dr. Karin Kanter durch die Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“. Beginn ist um 14.30.

Im Rahmen der Seniorenakademie wird ein Überblick über die Darstellung der Stadt Magdeburg in verschiedenen historischen Epochen gegeben. Gezeigt werden bildliche Quellen, die den Wandel der Stadtentwicklung, städtebauliche Veränderungen und gesellschaftliche Prozesse über mehrere Jahrhunderte hinweg dokumentieren.

Die Führung erlaubt einen vertieften Einblick in die Konzeption der Ausstellung sowie in die Auswahl und Kontextualisierung der Exponate. Interessierte benötigen eine Anmeldung über das Museum. Es gilt der reguläre Eintritt.

Muxmäuschenstill im Magdeburger Studiokino

Mux, der selbsternannte Weltverbesserer, ist wieder da. Zwei Jahrzehnte nach »Muxmäuschenstill« kehrt Jan Henrik Stahlberg, der kompromisslose Besserwisser mit seinem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn zurück. Gezeigt wird der Film am 13.5. um 17.30 Uhr im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a.

Nach Jahren des Wachkomas trifft der selbsternannte Revolutionär und Weltverbesserer auf eine Welt, die er nicht mehr versteht. Er ist ein Fremder im eigenen Land. Und doch stellt sich die Frage: Haben nicht viel eher wir alle geschlafen, und nicht er? Mit seinem Langzeitpfleger Karsten und dem Manifest des Muxismus im Gepäck, nimmt Mux den Kampf für eine gerechtere Welt auf.

Exkursion nach Georgien ist Thema im Museum für Naturkunde

Im Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68–73 trifft sich am 13. Mai 2025 die Fachgruppe Entomologie. Beginn ist um 18. Der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang. Dieser befindet sich in der Danzstraße.

Im Mittelpunkt steht ein Bericht von Maurice Bobe über entomologische Beobachtungen, die er während einer Exkursion nach Georgien im Jahr 2024 gesammelt hat. Dabei werden ausgewählte Funde und Beobachtungen aus verschiedenen georgischen Lebensräumen vorgestellt und eingeordnet.

Die Veranstaltung bietet Einblicke in die Artenvielfalt der Insekten in der Kaukasusregion und zeigt, welchen Beitrag individuelle Feldforschung zur entomologischen Arbeit leisten kann. Fachlich Interessierte erhalten Gelegenheit, sich über Methoden, Fundorte und Besonderheiten auszutauschen.

Manuela Schwartz in der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg

In der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg in der Neustädter Straße 6 kommen am 13. Mai 2025 Studierende und Lehrende mit der Rektorin der Hochschule, Manuela Schwartz, zusammen. Im Rahmen eines akademischen Abends steht der Austausch zu aktuellen Herausforderungen im Studium im Mittelpunkt.

Die Veranstaltung beginnt um 19. Der thematische Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Aspekten belastender Studienbedingungen. Genannt werden dabei das Studieren mit Kind, das Studieren in einer Fremdsprache sowie das Studieren nach der COVID19-Pandemie. Anhand ausgewählter Beispiele sollen Probleme benannt und Lösungsansätze diskutiert werden.

Im Dialog mit der Hochschulrektorin besteht für die Teilnehmenden Gelegenheit, individuelle Erfahrungen einzubringen und strukturelle Fragen zu erörtern. Ziel ist es, eine differenzierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenfeldern anzuregen und Möglichkeiten der Verbesserung aufzuzeigen.

Die Evangelische Studierendengemeinde lädt zu diesem Abend ein. Der Eintritt ist frei.

Sudenburger Feuerwache Magdeburg präsentiert Aquarelle von Lorenz Wühler

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 werden unter dem Titel „Paintbox“ Aquarelle von Lorenz Wühler gezeigt. Die Ausstellung umfasst verschiedene Werke, die unterschiedliche Aspekte und Techniken der Aquarellmalerei thematisieren.

Der Zugang zur Ausstellung ist bis zum 12. Juni 2025 jeweils dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr sowie im Rahmen von Veranstaltungen möglich.

Stadtteilbibliothek Flora-Park Magdeburg zeigt Werke des Aquarellkurses Möser

In der Stadtteilbibliothek Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 werden unter dem Titel „Montagsmaler Möser“ Arbeiten des Aquarellkurses der Kreisvolkshochschule Jerichower Land gezeigt. Die ausgestellten Werke entstanden im Gemeindezentrum Möser während der regelmäßig stattfindenden Kurstreffen und zeigen verschiedene Motive in Aquarelltechnik.

Gezeigt werden aktuelle Arbeiten der Teilnehmenden, die ihre individuellen Sichtweisen und gestalterischen Ausdrucksformen mit dem Medium Aquarellmalerei zum Ausdruck bringen.

Die Ausstellung läuft 23. Mai. Der Besuch ist während der regulären Öffnungszeiten der Bibliothek möglich: montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Am Mittwoch und Sonntag bleibt die Einrichtung geschlossen.

Dr. Konrad Mahlfeld und norddeutsche Kunst in Magdeburger Galerie Himmelreich

In der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, wird die Ausstellung "Küstenlinie" aus der Kunstsammlung von Dr. Konrad Mahlfeld gezeigt. Präsentiert werden Werke der Malerei und Grafik, die sich mit der Landschaft und dem Licht norddeutscher Küstenregionen auseinandersetzen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung

Die Ausstellung ist vom 29. April bis zum 30. Mai 2025 zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Künstler, die sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Künstlerkolonien an Nord- und Ostsee niedergelassen haben. Diese Kolonien entstanden insbesondere in Ahrenshoop, Schwaan, Hiddensee und Usedom, nachdem die Entwicklung der Eisenbahn eine bequeme Anreise aus städtischen Kunstzentren wie Berlin, München oder Paris ermöglicht hatte.

Gezeigt werden Werke unter anderem von Clara Arnheim, Max Beckmann, Bruno Beye, Elisabeth Büchsel, Franz Bunke, Elisabeth von Eicken, Lyonel Feininger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Loewenthal, Oskar Manigk, Else und Paul Müller-Kaempff, Otto Niemeyer-Holstein, Max Pechstein, Hugo Richter-Lefensdorf, Karl Schmidt-Rottluff und Julie Wolfthorn.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Margitta Thorwirth – "Metamorphosen im Refugium" im MDR-Funkhaus Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird bis 25. Mai eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gezeigt. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

