MS Wissenschaft strandet in Burg: Entdeckungstour an Bord vom Forschungsschiff

Burg - Eine Schiffsladung voller Experimente. Eintauchen in die Wissenschaft. Unter Deck des 100 Meter langen Kahns, das in Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zwischen Berlin und Frankfurt/Main unterwegs ist und auch in Genthin einen Stopp eingelegt hat, geht es um Forschung. Einmal die Treppe hinunter in den Frachtraum der MS Wissenschaft ist man schon mittendrin im Wissenschaftsjahr 2022, das unter dem Motto „nachgefragt“ steht.