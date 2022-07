Müllberg von Ex-Mietern lässt Burger Eigentümer fast verzweifeln

Burg - Es war ein Schock für Eigentümer Steve Mennecke, als er im Februar die Wohnung betrat, in der kurz zuvor noch ein Paar gewohnt hatte. Was er vorfand, glich eher einer Müllhalde denn einem Zuhause. Ein Handyvideo und zahlreiche Fotos belegen das. „Die Frau war verstorben, und dann ist ihr Lebensgefährte ausgezogen“, erklärt er im Gespräch mit der Volksstimme. Vor dem Haus in der Bergstraße, unweit des Wasserturms, entstand ein beachtlicher Müllberg, den er Stück für Stück abtragen wollte, doch in der Nachbarschaft kam das nicht gut an.