Münzautomaten, Kaffeemaschinen, Homeoffice: So will die Stadtverwaltung Burg Energie sparen

Burg - Mit Sparmaßnahmen die Kosten minimieren und zum großen Ganzen beitragen so lässt sich in etwa die Situation zusammenfassen, in der sich die Verwaltung von Burg bei Magdeburg um Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) befindet. Die Kostenexplosionen auf dem Energiemarkt zwingen nicht nur Privathaushalte und Unternehmen, einen rigorosen Sparkurs zu fahren. Ohnehin ist Burg dazu laut der Energiesparverordnung, die im September ausgerufen wurde, verpflichtet. Ebenso wie Gommern und Biederitz - zwei Bereiche im Landkreis, die bereits Maßnahmen ergriffen haben. Das Wie ist in Burg das Problem.