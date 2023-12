Nach fast 40 Jahren: Dienstälteste Mitarbeiterin der Gemeinde Biederitz geht in den Ruhestand

Direkt vor Weihnachten hatte Uta Kahlo ihren letzten Arbeitstag. Bürgermeister Kay Gericke und Romy Reichelt, Sachbearbeiterin Personal in der Gemeindeverwaltung, verabschiedeten sie in die Rente.

Biederitz/Heyrothsberge - Als wohl dienstälteste Mitarbeiterin der Gemeinde Biederitz wurde Uta Kahlo direkt vor Weihnachten von Bürgermeister Kay Gericke (SPD) und Romy Reichelt, Sachbearbeiterin Personal in der Gemeindeverwaltung Biederitz, in den Ruhestand verabschiedet. 1987 hatte die gelernte Köchin als (stellvertretende) Küchenleiterin begonnen.

Später arbeitete sie bis zur Schließung der kommunalen Küche als Köchin im Kindergarten 3, der heutigen Kindertagesstätte „Wichtelwald“, in Heyrothsberge. Die Küche versorgte alle drei Biederitzer Kindergärten.

Eierragout oder Nudeln mit Tomatensoße?

Bei Uta Kahlo habe es immer sehr gut geschmeckt, wusste Kay Gericke noch aus eigener Erfahrung als Ferienkind, das zum Mitessen angemeldet war. Das Eierragout mochte er besonders gern, bloß die Milchnudeln nicht. „Das ist wohl Geschmackssache.“

Das sei damals wie heute, bestätigte Uta Kahlo aus ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, „Kinder mögen einfaches Essen. Am liebsten essen sie nach wie vor Nudeln mit Tomatensoße.“ Auch Speisen wie Grießbrei seien beliebt. Kay Gericke sei mit dem Eierragout eher eine Ausnahme.

Dass die kommunale Küche in Heyrothsberge vor knapp 20 Jahren geschlossen werden musste, dafür hat Uta Kahlo Verständnis. Die Großküche, die heute das Essen anliefere, sei wirklich gut. Als Küchenhilfe und Reinigungskraft war Uta Kahlo zuletzt unter anderem in der Mehrzweckhalle in Biederitz tätig. „Auf sie konnte man sich immer verlassen“, betonte der Bürgermeister. Stets pflichtbewusst, wie man sich das nur wünschen könne.

Viele Gästen mit dabei

Neben der offiziellen Verabschiedung durch den Bürgermeister hatten ihr auch die Kinder mit einem kleinen Programm Lebewohl und Dankeschön für die gute Betreuung gesagt. Holger Arnold, Leiter der Grundschule Biederitz, schaute ebenfalls vorbei, um Uta Kahlo gebührend zu verabschieden. Es sei ein schönes Arbeiten gewesen, sagte die künftige Rentnerin. Auf ihre Kollegen habe sie sich immer verlassen können.

Jetzt freue sie sich aber auf ihren (Un-) Ruhestand. Ute Kahlo will die Zeit nutzen zum Angeln, zum Renovieren und zur Gartenarbeit. „Ich habe genug zu tun. Mir wird sicher nicht langweilig.“