Traditionsreich, idyllisch gelegen - und dennoch geschlossen. Dieses Dasein fristet die „Alte Waldmühle“ in Wernigerode seit fast eineinhalb Jahren. Doch nun wird das traditionsreiche Gasthaus wiederbelebt - mit einem völlig anderem Konzept. Was auf der Speisekarte steht und wann die Wiedereröffnung stattfinden soll.

Wernigerode. - Lieferanten geben sich die Klinke in die Hand. Sonnenschirme werden geliefert, Gläser ebenso. Derweil herrscht im Inneren der „Alten Waldmühle“ Gewusel: Lampen werden aufgehängt, Stühle gerückt, Deko arrangiert. Wo liegen die Speisekarten und welche Fliesen sind die besten für den Küchenbereich? Die Zeit drängt. In wenigen Tagen steht die Eröffnung bevor: Ein neues Kapitel in der langen Geschichte des Wernigeröder Gasthauses.