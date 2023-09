Geflügel-Richter ist in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) eine Institution. Und jetzt Geschichte: Das Feinkostgeschäft wird geschlossen. Die Gründe haben es in sich.

Nach fünf Jahrzehnten: Prominentes Geschäft in Innenstadt von Burg bei Magdeburg wird geschlossen

Frank Richter wird das Traditionsgeschäft Geflügel-Richter in der Schartauer Straße in Burg nun schließen.

Burg - Wer bei Geflügel-Richter in Burg (Jerichower Land) eine Speisekarte für die kommende Woche haben möchte, fragt vergebens. „Es wird keine neue geben, denn wir schließen“, sagt Frank Richter. Nach fünf Jahrzehnten kommt nun das Aus für die Institution in der Burger Innenstadt. Das letzte Essen kann am 29. September 2023 bestellt werden.