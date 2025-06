Jobcoaching für Sekundarschüler in Salzwedel

Salzwedel. - Das Projekt „Altmark-Starter“ endete für Neuntklässler an der Comeniusschule am Dienstag mit der feierlichen Übergabe ihrer Zertifikate. 74 Jugendliche haben am Programm zur Berufsorientierung teilgenommen und können die Urkunden jetzt bei Bewerbungen für Ausbildungsplätze vorlegen.