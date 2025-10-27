Ein Unfall auf der A2 zwischen Magdeburg und Lostau hat in vielen Dörfern für überfüllte Straßen gesorgt. Stoßstange an Stoßstange drängen sich die Brummis in den Straßen.

Nach Lkw-Unfall auf A2: Staus halten Jerichower Land in Atem

Viele Fahrer wollten den Stau auf der A2 umgehen. Vor der Auffahrt Lostau stauten sich hunderte Fahrzeuge bei Hohenwarthe.

Burg - Ein Lkw-Unfall auf der A2 hat in den Straßen des Jerichower Landes für ein Verkehrschaos gesorgt. Tausende Autos und Lkw drängten sich durch die Dörfer im Umland, um die Gefahrenstelle zu umgehen. Aus dem verunfallten Lkw trat laut der Autobahnpolizei Kraftstoff aus. Eine Spezialfirma wurde zur Reinigung angefordert. Was war geschehen?