Eine Messerattacke am Herrentag wirft einen Schatten auf eine neue Freiluftbar, die am alten Kohlehafen in Burg eröffnet wurde. Dabei fand die Tat nicht dort statt.

Nach Messerattacke: So geht es in der neuen Hafenbar Anker in Burg weiter

Benjamin Böhme betreibt am alten Kohlehafen in Burg die Hafenbar „Anker".

Burg - Die neue Hafenbar „Anker“, die Anfang mai 2024 am Kohlehafen in Burg (Jerichower Land eröffnet wurde, hält alle Zutaten für eine schöne Zeit für ihre Gäste bereit. Der Besucherzuspruch ist spürbar gesunken. Grund dafür ist eine Messerstecherei, zu der es nicht in der Bar, sondern in deren Nähe, gekommen ist.