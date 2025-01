Die Misere im Burger Südring dauert bereits seit Monaten an und von der Vermieterseite kommt wenig Unterstützung.

Nach Monaten: Wo bleibt das warme Wasser in Burg-Süd?

Ein kleiner Ducrhlkauferhitzer direkt am Wasserhahn sorgt für etwas warmes Wasser, aber eben nur für etwas.

Burg. - Im November hat sich Silvana Obieglo aus Burg-Süd an die Volksstimme gewandt, da es in ihrer Wohnung seit Ende August kein warmes Wasser gab. Was ist seitdem geschehen?