Der Betreiber der Disco „Big Ben“ zieht sich aus Burg (Jerichower Land) zurück. Nur wenige Monate nach der feierlichen Wiedereröffnung ist in der Diskothek geschlossen.

Nach Wiedereröffnung: In der einzigen Diskothek in Burg bei Magdeburg ist schon wieder Schluss

Kurz vor der Eröffnung im Herbst 2023 war Enrico Peters voller Euphorie, dass die Diskothek "Big Ben" in Burg wieder für viel Tanzvergnügen und lange Partynächte sorgen wird .

Burg. - Burg ist wohl kein gutes Pflaster für den Betrieb einer Diskothek. In der Disco „Big Ben“ an der Bahnhofstraße geht das Licht aus beziehungsweise an. Denn sie ist geschlossen worden. Wieder, wie man feststellen muss. Die Gründe.