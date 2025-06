Die Stadt Salzwedel will trotz schwieriger Haushaltslage im kommenden Jahr investieren. Was sonts noch alles geplant ist.

Knappe Finanzen in Salzwedel

Die Holzmarkt- und die Kramstraße steht in den Planungen für einen Ausbau. Fördergeld ist erneut beantragt worden.

Salzwedel. - Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining stimmte die Stadträte auf schwierige Bedingungen bei der Planung des Haushaltes für 2026 ein. Unter anderem verzeichne die Kämmerei rückläufige Steuereinnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer, erklärte er.

Inzwischen haben die Stadtratsfraktionen und die Ortschaften die Aufforderung erhalten, ihre Schwerpunkte für den Etat im kommenden Jahr zu setzen. Ziel sei, „die zur Verfügung stehenden Mittel genau darauf zu konzentrieren und weitere Kreditaufnahmen zu vermeiden oder mindestens deutlich zu verringern“, betonte Meining in der Sitzung am 18. Juni.

Neues Gerätehaus für Andorf

Wesentliche Projekte seien dabei bereits bei vergangenen Haushalts- und Finanzplanungen festgelegt worden. Einige betreffen die Feuerwehr. So das Anschaffen von Fahrzeugen für rund 2,8 Millionen Euro, die Ertüchtigung des Feuerwehrstandortes in Henningen für 500.000 Euro und der Neubau des Gerätehauses in Andorf für 1,1 Millionen Euro.

Straßenbau soll endlich starten

Weitere Vorhaben sind der Ausbau von Holzmarkt-, Kram- und Ackerstraße. Kostenpunkt: rund 3,2 Millionen Euro. Für die Holzmarkt- und die Kramstraße laufe nach der Ablehnung ein neuer Förderantrag. Außerdem will die Stadt Bewirtschaftungskosten bei der Straßenbeleuchtung einsparen und dafür 1,1 Millionen Euro ausgeben, wobei sich das Fördermittelprozedere als unverhältnismäßig erwiesen habe, so Meining.