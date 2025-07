Schermen. - Alte Möbel, Verpackungsmaterial und Stoffreste – was für andere Mensche Abfall ist und weggeworfen wird, ist für Carolin Leps die Grundlage ihres künstlerischen Schaffens. Denn sie ist eine Verfechterin des sogenannten „Upcyclings“, also der Verarbeitung von allen möglichen Gegenständen in künstlerische Unikate. Im Gespräch mit der Volksstimme erzählt die Künstlerin über ihr Schaffen und den kreativen Prozess, den es Bedarf, um aus Schrott Kunst zu machen.

