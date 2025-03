Die ersten Veranstaltungen in 2025 waren ausverkauft auf Schloss Leitzkau. Im Jahr 2025 gibt es viele weitere Musik- und Kabarettvorstellungen sowie Märkte. Auch einen neuen.

Der Töpfermarkt wird in diesem Jahr zum 31. Mal auf dem Schloss Leitzkau auf die Beine gestellt.

Leitzkau. - Kabarett, Konzerte, Märkte mit Kunst und Handwerk. Das Schloss Leitzkau mobilisiert viele Besucher. Das soll auch ein neues Angebot, das nun vorbereitet wird.

Die Veranstaltungssaison auf Schloss Leitzkau ist gut angelaufen. Ein ausverkaufter Kemenatensaal bei Kabarettistin Tatjana Meissner, Weltenradler Thomas Meixner musste gar zwei Shows an einem Tag anbieten, stehende Ovationen beim Musik-Kabarett „Schwarze Grütze“. Die Veranstalter zeigen sich äußerst zufrieden, haben aber noch viel mehr vor. Auch Neues steht auf dem Plan.

Lesen Sie auch: Von Selbstmord zu Flucht - das spektakuläre Geheimnis von Schloss Leitzkau.

„Ja, unser Veranstaltungskalender ist auch im Jahr 2025 wieder proppevoll“, sagt Viola Handke vom Förderkreis des Schlosses und lacht. Und sie gibt einen Ausblick.

Weitere Vorstellungen geplant: Kabarett ist am Schloss Leitzkau ein Publikumsmagnet

„Wir bieten wieder unsere beliebten Abende bei Amalie und bei Albrecht an. Die Gäste können sich am 21. Juni und am 5. Juli auf amüsante Abende mit Musik, Führungen und reichlich gedeckten Tischen im Kemenatensaal freuen“, wirbt sie für einen Besuch.

Garanten für ein volles Schloss sind seit Jahren die Auftritte der Magdeburger Hengstmann-Brüder. Mit ihrem Programm „Wir müssen immer lachen“ sind sie am 6. September zu erleben.

Blick auf das Schloss Leitzkau, das sich als Kulturstätte etabliert hat. Das Programm für das Jahr 2025 hat viel zu bieten. Foto: Förderkreis Leitzkau

Nicht erst seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten ist der Leitzkauer Töpfermarkt ein Aushängeschild für Schloss und Ortschaft. Die 31. Auflage des Töpfermarktes findet am 13. und 14. September statt.

Publikumsmagneten sind immer wieder die Kabarettprogramme. Erstmals wird in diesem Jahr Uwe Spinder mit seinem Programm „Da lacht der Fußball“ am 25. Mai zu Gast sein.

Das Duo "Schwarze Grütze" wird wieder auf dem Schloss Leitzkau gastieren. Foto: Goeran Gnaudschun

Freuen kann man sich auch auf das Kabarett „Die Kaktusblüte“ aus Dresden, die am 1. November mit „Viel Meinung – wenig Ahnung“ die Lachmuskeln strapazieren werden.

Und weil sie für große Begeisterungsstürme gesorgt haben, wird auch das Musik-Kabarett „Schwarze Grütze“ wieder auf Schloss Leitzkau gastieren – und zwar am 5. Dezember.

Neue Veranstaltung geplant: Frühlingsmarkt soll Lücke auf Schloss Leitzkau füllen

Eine komplett neue Veranstaltung wird hingegen schon am 29. März über die Bühne gehen: Der 1. Leitzkauer Frühlingsmarkt.

„Wir hatten ein kleines Veranstaltungsloch im Frühjahr und haben uns überlegt, neben dem Töpfermarkt und dem Adventsmarkt ein weiteres großes Event anzubieten. Wenn Händler, Aussteller und Besucher zufrieden sind, möchten wir den Frühlingsmarkt als jährlich wiederkehrende Veranstaltung etablieren“, sagt Viola Handke.

Erwarten darf man an die 25 Händler und Kunsthandwerker. Im Schlosshof und in der Basilika wird alles rund um Floristik, Geschenkideen, Pflanzen, Dekoartikel für Haus und Hof, Gartenzubehör und jede Menge Handgefertigtes mehr angeboten. „Perfekt, um noch ein Ostergeschenk zu besorgen“, sagt Viola Handke und hofft auf viele Besucher.

Der Frühlingsmarkt findet am Sonnabend, 29. März, von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.