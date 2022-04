Neue Kita „Kinderparadies“ soll in Burg im November bezogen werden

Endspurt für die Sanierung der Kita „Kinderparadies“ in der Burger Siedlung. Etwa drei Monate später als geplant werden die Mädchen und Jungen von Niegripp zurück in die Stadt ziehen. Im November sollen die Arbeiten im Wert von insgesamt 1,6 Millionen Euro beendet sein.

Burg/Niegripp - Vorfreude ist bekanntlich die schönste. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich die mehr als 40 Jungen und Mädchen der Kita „Kinderparadies“ auf ihre frisch sanierte Heimstätte in der Leo-Tolstoi-Straße in Burg riesig freuen. Zumal sie in den vergangenen Monaten immer mal wieder mitbekommen haben, wie sich ihr Kita-Bau im Laufe der Zeit verändert hat. „Das war immer spannend zu sehen“, sagt Kita-Leiterin Andrea Horn, wenngleich sich die Kleinen in Niegripp „wirklich sehr wohlen fühlen und mit zum Dorf gehören. Wir erleben dort eine ganz tolle Atmosphäre.“ Dass alle natürlich den Umzugstag herbeisehnen, allen voran viele Eltern, „sei ja nachvollziehbar“, sagt Burgs Fachbereichsleiterin für Stadtentwicklung und Bauen, Sonnhild Noack. Fest stehe nun, dass das Haus zum Jahresende, nach jetzigem Stand im November, bezogen werden kann. Etwa drei Monate später als ursprünglich im Ablaufplan vorgesehen war. Auch Liefer- und Materialschwierigkeiten hätten letztlich zu dieser Verzögerung geführt. Nun aber dürfte nach Planungen der Stadt nichts mehr im Wege stehen, das Einweihungsband noch in diesem Jahr durchschneiden zu können.