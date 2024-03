Rettungszeiten werden im Jerichower Land nur zu 68,15 Prozent erfüllt. Mit einer neuen Rettungswache in Heyrothsberge soll nachgebessert werden. Wann sie gebaut wird.

Neue Rettungswache kommt in Heyrothsberge

So sieht der erste Entwurf zur Retttungswache Heyrothsberge aus. Das obere Bild zeigt die Nordansicht, das untere die westliche.

Heyrothsberge - Da tut sich was hinter dem halb verhängten Gitterzaun an der B 184. Links der ehemaligen Feuerwehr und rechts von der Einfahrt zur Kita wurden die Bäume gefällt. Fristgerecht vor Märzbeginn – und zur Vorbereitung. Denn dieses Jahr soll es hier losgehen: Die neue Rettungswache soll an diesem Standort entstehen.