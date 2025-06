Unfall auf Landesstraße 100 Schock für 17 Kinder an Bord: Bus kollidiert bei Schierke im Harz mit Lkw

Ein Bus mit 17 Kindern an Bord ist im Harz am Montagmorgen, 16. Juni 2025, mit einem Lkw kollidiert. Wie der Unfall endete und was die Polizei zur Ursache für den Crash vermutet.