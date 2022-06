Neue Wohngebiete in Gommern: Stadt will von „Intel-Effekt“ profitieren

Von der Intel-Ansiedlung in Magdeburg möchte auch Gommern profitieren. Während der Industriepark II noch Platz für gewerbliche Ansiedlungen bietet, sollen zwei (alte) Wohngebiete Häuslebauer anlocken.

Schon vor langer Zeit geplante Wohngebiete in Gommern könnten durch Intel neuen Schwung bekommen.

Gommern/Nedlitz - „Wir dürfen den Zug nicht an uns vorbeiziehen lassen“, betonte Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) auf der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Er sprach von den Großansiedlungen in Magdeburg und Stegelitz. Diese seien ein großer Wurf für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Da der Industriepark II noch rund sieben Hektar Fläche biete, bestehe die Hoffnung, dass sich ein Zuliefererbetrieb in Gommern ansiedeln könnte.