Am Mittwochnachmittag kam es in Magdeburg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto.

Unfall am Pechauer Platz: Straßenbahn fährt in abbiegenes Auto

Polizeieinsatz in Magdeburg

Eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB): Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Kollision mit einem Auto.

Magdeburg. - Am Mittwochnachmittag (2. Juli 2025) ist es in Magdeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 4 und einem Auto gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Eine Augenzeugin berichtete, dass sich die Kollision auf Höhe des Pechauer Platzes ereignete – beide Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt in Richtung Innenstadt unterwegs.