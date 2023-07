Was tun, wenn die Autobahn 2 im Jerichower Land gesperrt ist? Anwohner der Umleitungsstraßen etwa in Burg beklagen Überlastungen. Die Planer reagieren und richten den Fokus auf eine Nebenstrecke.

Kilometer vor dem Baustellenbeginn auf der Autobahn 2 zwischen Lostau und Burg-Ost bilden sich häufig Staus. Über 40.000 Fahrzeuge passieren täglich den Autobahnabschnitt im Jerichower Land. Bis Dezemeber wird in Fahrtrichtung Berlin die Fahrbahn saniert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Theeßen - Sie rollen Stoßstange an Stoßstange und überfluten das Jerichower Land: Wenn die Autobahn 2 vollgesperrt ist, steigt das Verkehrsaufkommen auf den Hauptverkehrsadern wie Bundesstraße (B) 1 und Landesstraße (L) 52 deutlich an. Das ist nicht neu. Doch seitdem die Baustelle für die Fahrbahnsanierung zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Ost am 21. März 2023 eingerichtet wurde, kommt es häufiger zu Unfällen und damit zu Einschränkungen wie Vollsperrungen.