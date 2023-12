In der Burger Holzstraße gibt es jetzt ein weiteres Fitness-Studio. Auf rund 180 Quadratmetern können Mitglieder trainieren. Inhaberin Janet Schneider bietet auch einen besonderen Service.

Neues Fitnessstudio in Burg bei Magdeburg mit besonderem Service

Burg. - Bianca und Hartmut Eggert schwitzen leicht und stärken ihre Rückenmuskulatur. Das Ehepaar aus Burg hat sich fest vorgenommen, mehr für Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. Nach Besuchen in Magdeburger Einrichtungen testen beide nun zum ersten Mal die Geräte in der Holzstraße 26. Die Räume des ehemaligen Küchenstudios beherbergen jetzt ein weiteres Fitnessstudio – perfect/fitness 24/7. Hier stehen Angebote von Laufgeräten über Crosstrainern bis hin zu Gewichten und so genannten Multipressen zur Verfügung.