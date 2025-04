Comedy, Wissen, Kunst, ein Kinoklassiker und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 6. Mai 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 6. Mai 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Stand-Up-Comedy von Fabi Rommel im Alten Theater am Jerichower Platz

Im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 in Magdeburg präsentiert Fabi Rommel am Dienstag, den 6. Mai 2025, sein aktuelles Programm „Daheim“. Der Beginn ist für 20 Uhr vorgesehen.

Fabi Rommel wuchs in Calw in Baden-Württemberg auf und lebt derzeit in Berlin. Erste Erfahrungen als Stand Up Comedian sammelte er während eines Work-and-Travel-Aufenthalts in Australien, wo er 2016 in Sydney im Rahmen einer Open Mic Nacht erstmals auf der Bühne stand. Nach weiteren Auftritten in Melbourne kehrte er nach Deutschland zurück und widmete sich ab 2017 intensiv der Stand Up Comedy in Berlin. Er trat dort regelmäßig auf und nutzte Auftrittsmöglichkeiten nahezu täglich.

Seit 2021 ist Fabi Rommel auch im Bereich digitaler Inhalte aktiv. Er veröffentlichte erste Sketche auf TikTok und erreichte in kurzer Zeit eine hohe Reichweite. Laut der Marketingplattform OMR gehörte er im Januar 2022 zu den Top 15 deutschsprachigen TikTok-Erstellern in der Kategorie Views pro Post. Darüber hinaus ist er seit April 2022 auf der Instagram-Seite des NDR Satiremagazins Extra 3 vertreten und wurde dort auch im Fernsehprogramm ausgestrahlt.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Neben seiner Tätigkeit als Comedian arbeitet Fabi Rommel als Autor für verschiedene Formate, darunter Sketche für Phil Laude, die Serie „Almania“ sowie eigene Beiträge auf Plattformen wie Instagram und TikTok. Außerdem war er 2021 im YouTube-Format „The Daily Rip Deutschland“ auf dem Kanal von Netflix zu sehen. Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Quatsch Comedy Clubs erfolgte ebenfalls ein Auftritt im Fernsehprogramm von Sky.

K&K-Benefizkonzert Ukraine mit dem Halytskyi Akademischen Kammerchor in Magdeburger Pauluskirche

In der Pauluskirche Magdeburg in der Goethestraße 25 tritt am Dienstag, den 6. Mai 2025, der Halytskyi Akademische Kammerchor unter der Leitung von Vasyl Yatsyniak auf. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Im Rahmen des „K&K-Benefizkonzerts Ukraine“ wird ein vielfältiges musikalisches Programm dargeboten, das Werke bedeutender ukrainischer Komponisten umfasst. Jeder Beitrag des renommierten Vokalensembles spiegelt die Sehnsucht nach Frieden und die Kraft der Menschlichkeit wider. Die bei diesem Konzert gesammelten Spenden kommen Hilfsprojekten zugute, die Menschen in der Ukraine unterstützen.

Das Programm beinhaltet unter anderem folgende Stücke: „Богородице Діво“ („Jungfrau Maria, sei gegrüßt“) von Andrij Hnatyschyn, „Під твою милість“ („Unter deinen Schutz“) von Rostyslaw Demtschyschyn, „Святий Боже“ („Heiliger Gott“) von Lesja Dytschko sowie „Все упованіє моє“ („Meine ganze Hoffnung“) und „Мати милосердя“ („Mutter der Barmherzigkeit“) von Hanna Hawrylez. Ebenfalls zu hören sind „Боже спаси мене“ („Gott, errette mich“) von Myroslaw Skoryk, „Ангел вопіяше“ („Der Engel rief“) von Mychajlo Werbyzkyj und mehrere traditionelle Volkslieder, arrangiert von bekannten ukrainischen Komponisten.

Jüdischer Friedhof Magdeburg – Rundgang mit Annette Sohnekind

Der Jüdische Friedhof im Fermersleber Weg 46 in Magdeburg ist ein bedeutendes Zeugnis der wechselvollen Geschichte der Jüdischen Gemeinde der Stadt. Nachdem der ursprüngliche Friedhof nahe der Elbe im Stadtteil Buckau im Jahr 1493 zerstört worden war, erfolgte im Jahr 1816 die Einweihung des heutigen Friedhofes im Stadtteil Sudenburg. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde die Anlage mehrfach erweitert und umfasste 1938 über 2000 Grabstellen. Während des 2. Weltkrieges kam es zu erheblichen Zerstörungen, die in den Jahren danach schrittweise behoben wurden.

Im Rahmen eines Rundgangs mit der Gästeführerin Annette Sohnekind werden Kenntnisse über jüdische Bestattungsbräuche sowie Informationen zur unter Denkmalschutz stehenden Friedhofsanlage vermittelt. Der Termin ist für Dienstag, den 6. Mai 2025, um 16 Uhr angesetzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist (ext. Link).

Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft.

Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“ Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 6.5., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

CineStar Magdeburg Am Pfahlberg zeigt Actionfilmklassiker „Red Heat“

Im CineStar Magdeburg Am Pfahlberg wird am Dienstag, den 6. Mai 2025, um 19.30 Uhr der Spielfilm „Red Heat“ gezeigt. Die Veranstaltung ist ab 16 Jahren freigegeben. Die Filmlänge beträgt 103 Minuten.

„Red Heat“ ist ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1988 unter der Regie von Walter Hill. Im Mittelpunkt steht der sowjetische Drogenfahnder Ivan Danko, der einen Drogenboss aus Moskau bis nach Chicago verfolgt. Dort wird er mit dem US-amerikanischen Polizisten Art Ridzik zusammengebracht. Trotz gegensätzlicher Arbeitsweisen und kultureller Unterschiede sind beide gezwungen, gemeinsam gegen den Verbrecher vorzugehen. In den Hauptrollen sind Arnold Schwarzenegger und James Belushi zu sehen.

Das Werk gilt als Beispiel des Buddy-Cop-Genres der 1980er Jahre und verbindet klassische Actionelemente mit humorvollen Dialogen. Die Filmvorführung ist Teil einer Veranstaltungsreihe, bei der ausgewählte Kinoklassiker erneut auf der Leinwand zu sehen sind.

Sudenburger Feuerwache Magdeburg präsentiert Aquarelle von Lorenz Wühler

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 werden unter dem Titel „Paintbox“ Aquarelle von Lorenz Wühler gezeigt. Die Ausstellung umfasst verschiedene Werke, die unterschiedliche Aspekte und Techniken der Aquarellmalerei thematisieren.

Die Eröffnung findet am Dienstag, den 29. April 2025, um 11 Uhr statt. Der Zugang zur Ausstellung ist bis zum 12. Juni 2025 jeweils dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr sowie im Rahmen von Veranstaltungen möglich.

Stadtteilbibliothek Flora-Park Magdeburg zeigt Werke des Aquarellkurses Möser

In der Stadtteilbibliothek Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 werden unter dem Titel „Montagsmaler Möser“ Arbeiten des Aquarellkurses der Kreisvolkshochschule Jerichower Land gezeigt. Die ausgestellten Werke entstanden im Gemeindezentrum Möser während der regelmäßig stattfindenden Kurstreffen und zeigen verschiedene Motive in Aquarelltechnik.

Gezeigt werden aktuelle Arbeiten der Teilnehmenden, die ihre individuellen Sichtweisen und gestalterischen Ausdrucksformen mit dem Medium Aquarellmalerei zum Ausdruck bringen.

Die Ausstellung läuft 23. Mai. Der Besuch ist während der regulären Öffnungszeiten der Bibliothek möglich: montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Am Mittwoch und Sonntag bleibt die Einrichtung geschlossen.

Dr. Konrad Mahlfeld und norddeutsche Kunst in Magdeburger Galerie Himmelreich

In der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, wird die Ausstellung "Küstenlinie" aus der Kunstsammlung von Dr. Konrad Mahlfeld gezeigt. Präsentiert werden Werke der Malerei und Grafik, die sich mit der Landschaft und dem Licht norddeutscher Küstenregionen auseinandersetzen. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung

Die Ausstellung ist vom 29. April bis zum 30. Mai 2025 zu sehen. Im Mittelpunkt stehen Künstler, die sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Künstlerkolonien an Nord- und Ostsee niedergelassen haben. Diese Kolonien entstanden insbesondere in Ahrenshoop, Schwaan, Hiddensee und Usedom, nachdem die Entwicklung der Eisenbahn eine bequeme Anreise aus städtischen Kunstzentren wie Berlin, München oder Paris ermöglicht hatte.

Gezeigt werden Werke unter anderem von Clara Arnheim, Max Beckmann, Bruno Beye, Elisabeth Büchsel, Franz Bunke, Elisabeth von Eicken, Lyonel Feininger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Loewenthal, Oskar Manigk, Else und Paul Müller-Kaempff, Otto Niemeyer-Holstein, Max Pechstein, Hugo Richter-Lefensdorf, Karl Schmidt-Rottluff und Julie Wolfthorn.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Plakatausstellung im Magdeburger Antiquariat

Unter dem Titel „Gesammelte Kunst“ lädt das Magdeburger Antiquariat in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu einer Ausstellungsreihe ein, die dem reichen Nachlass des Kunstsammlers Dr. Joachim Bartels gewidmet ist.

Vom 10. April bis Ende des Monats steht dabei die Ausstellung „Plakate – Ihre Aussagen und Gestaltung“ im Mittelpunkt. Gezeigt wird eine umfangreiche Auswahl historischer Plakate aus der DDR-Zeit sowie Plakate aus dem Magdeburger Kulturleben. Die Sammlung gewährt nicht nur einen Einblick in die gestalterischen Entwicklungen der Plakatkunst, sondern dokumentiert zugleich ein Stück regionaler Kulturgeschichte.

Dr. Joachim Bartels, der über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft sammelte, hat mit seinem Nachlass ein bedeutendes grafisches Erbe hinterlassen. Die Ausstellung würdigt sein Engagement und macht seine Sammlung erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Das Magdeburger Antiquariat sitzt in der Liebigstraße 6. Geöffnet ist Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Margitta Thorwirth – "Metamorphosen im Refugium" im MDR-Funkhaus Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird bis 25. Mai eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gezeigt. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Resttickets in Magdeburg

Nur noch wenige Resttickets waren zum Redaktionsschluss für Wolfgang Trepper um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A, zu haben.

Gegebenenfalls gibt es an der Tageskasse noch Restkarten.