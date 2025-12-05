Steglitz „Dammfeld“ soll erweitert werden Neues Industriegebiet ja - aber welche Gewerbe bleiben ein Geheimnis
Stegelitzer Industriegebiet „Dammfeld“ soll massiv vergrößert werden. Welche Firmen sich ansiedeln, bleibt weiter ein Geheimnis. Trotzdem stimmt die Ortschaft dafür.
05.12.2025, 19:05
Stegelitz - Wer erwartet hatte, in der Sitzung des Stegelitzer Ortschaftsrates mehr über die Firmen zu erfahren, die sich im neuen Industriegebiet „Dammfeld III“ ansiedeln, wurde enttäuscht. Denn mit dem Vorhabenträger sei vereinbart worden, über die Inhalte der konkreten Nutzung noch keine Aussagen öffentlich zu machen, erklärte in der Sitzung Möckerns Bauamtsmitarbeiterin Daniela Sandkuhl: „Thema der heutigen Sitzung ist zunächst der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan. Erst der Bebauungsplan geht ins Detail.“