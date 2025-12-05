Stegelitzer Industriegebiet „Dammfeld“ soll massiv vergrößert werden. Welche Firmen sich ansiedeln, bleibt weiter ein Geheimnis. Trotzdem stimmt die Ortschaft dafür.

Neues Industriegebiet ja - aber welche Gewerbe bleiben ein Geheimnis

Sechs neue Hallen auf weiteren 82 Hektar: Auszug aus der Präsentation zur geplanten Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Möckern-Stegelitz.

Stegelitz - Wer erwartet hatte, in der Sitzung des Stegelitzer Ortschaftsrates mehr über die Firmen zu erfahren, die sich im neuen Industriegebiet „Dammfeld III“ ansiedeln, wurde enttäuscht. Denn mit dem Vorhabenträger sei vereinbart worden, über die Inhalte der konkreten Nutzung noch keine Aussagen öffentlich zu machen, erklärte in der Sitzung Möckerns Bauamtsmitarbeiterin Daniela Sandkuhl: „Thema der heutigen Sitzung ist zunächst der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan. Erst der Bebauungsplan geht ins Detail.“