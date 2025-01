In Zeiten knapper Kassen das kulturelle Leben im Dorf am Laufen zu halten, braucht laut Ortsbürgermeister Frank Winter Erfindungsreichtum. Wie das gelingt.

Nicht verpassen: 800-Jahr-Feier und Elbebadetag in Hohenwarthe

Beliebter Ausflugsort an der Elbe

Der Elbebadetag in Hohenwarthe ist immer auch eine starke Leistung der Ehrenamtlichen, die die beliebte Veranstaltung vorbereiten und durchführen. Trotz der 800-Jahr-Feier lädt Hohenwarthe auch in diesem Jahr zum Elbebadetag.

Hohenwarthe. - Welche Herausforderungen stehen in diesem Jahr bevor? Welche Höhepunkte lassen schon Vorfreude zu? Und welche Vorhaben gilt es in den nächsten Monaten zu realisieren? Um die Beantwortung der drei Fragen wurden alle Ortsbürgermeister der Gemeinde Möser gebeten. Heute: Frank Winter, Ortsbürgermeister in Hohenwarthe.