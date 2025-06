Gerwisch verliert Supermarkt Nach 30 Jahren: Discounter NP an der B1 in der Gemeinde Biederitz schließt

Nach über drei Jahrzehnten schließt in Gerwisch der NP-Supermarkt. Wann die Türen das letzte Mal öffnen und was für das zentrale Gebäude an der Bundesstraße geplant ist.