Sogar einige Tage früher als geplant ist der Straßenbau in Niegripp jetzt beendet. Warum zwei Fahrbahnen in der Burger Ortschaft binnen kürzester Zeit eine neue Asphaltdecke erhielten.

Privatinitiative in Burger Ortschaft

Niegripp. - Binnen einer Woche gibt es in Niegripp zwei Holperpisten weniger. Die verlängerte Vossenbreite und die Sandschelle erhielten auf einer Breite von 4,10 Metern eine rund zehn Zentimeter dicke Asphaltschicht, so dass sie nun ohne Probleme befahrbar sind. Die schwere Technik ist mittlerweile abgezogen, einige Restarbeiten an den Rändern werden noch erledigt. Im Frühjahr soll dann die Feldstraße folgen.