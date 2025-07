Oldtimer-liebe im Jerichower land DDR-Traktoren als Leidenschaft: "Beim Schrauben kann ich abschalten"

Knuffig sieht er aus - der knallblaue DDR-Traktor von Heiner Wolter aus Wahlitz. Gut 50 Jahre alt und läuft immer noch wie am Schnürchen. Was den Oldtimer so besonders macht und warum Wolters Leidenschaft so groß ist.