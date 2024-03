Burg/vs. - Die Kolkwiese am Flickschupark ist schon seit Jahren ein Anziehungspunkt in Burg. Hunderte Besucher kamen am Karsamstag zur Einstimmung auf das Osterfest auf die Kolkwiese. Am Nachmittag gab es ein Familienprogramm, dessen Höhepunkt der höchst populäre Osterhase war.

In Burg haben sich viele das diesjährige Osterfeuer angeschaut. (Video: Thomas Pusch)

Für Unterhaltung sorgte aber auch neben einem Bühnenprogramm unter anderm mit der Musikschule Fröhlich und Ramona Zielke als Schlagersängerin. Am Abend bot das Osterfeuer hunderten Besuchern Wärme und Gemütlichkeit.